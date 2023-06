Comunità Energetiche Rinnovabili, il commento di Elena Palazzo

Il commento in una nota dell’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, riguardo le Comunità Energetiche Rinnovabili:

“Stiamo facendo passi importanti verso la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ho voluto incontrare i 50 soggetti beneficiari dei contributi regionali. Tra loro anche rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, come nel caso dei comuni di Itri, Formia e Ventotene – spiega l’assessore -. Sono particolarmente orgogliosa, visto il mio ruolo di amministratore locale in quei territori, che una forte spinta propositiva arrivi in particolare proprio dal territorio pontino.

Come Regione Lazio abbiamo finanziato gli studi di fattibilità tecnico-economica per un totale di 1 milione di euro. Quello di oggi è stato il primo incontro per rappresentare la prossima tempistica sugli adempimenti nel rispetto all’Avviso Pubblico Regionale e allo stesso tempo per iniziare a fare rete.

Le CER – conclude l’assessore Palazzo – hanno un ruolo di grande importanza nel raggiungimento di obiettivi per noi prioritari: la diffusione di fonti rinnovabili e la riduzione di emissione di gas serra, con un evidente vantaggio economico e per l’ambiente”.