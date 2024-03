Comunità Montane, Tripodi:”Rinnovamento necessario”

Il presidente della Commissione Lavoro Orlando Angelo Tripodi è intervenuto in merito all’approvazione, in Aula di Consiglio, dell’emendamento con cui la Regione ridisegnerà le 22 comunità montane del Lazio assegnando ad ognuna di loro un commissario straordinario, che sarà poi sostituito dall’insediamento di nuovi organi.

“Con un emendamento – spiega Tripodi – approvato in Aula del Consiglio, la Regione ridisegna le 22 Comunità montane, con particolare riferimento alla possibilità di riperimetrare le zone omogenee, come individuate in una legge regionale. Alla luce del nuovo assetto saranno nominati, per ciascuna di queste, un commissario straordinario fino all’insediamento dei nuovi organi. Una fase di rinnovamento necessario, un segnale positivo che dimostra l’impegno della Giunta Rocca a valorizzare i territori, garantire una gestione efficiente e mirata delle risorse e dei servizi nei comuni montani. Per i territori interni della nostra Regione, in particolare per la provincia di Latina, si tratta di una decisione di grande portata per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione di piccole realtà, che rappresentano una risorsa preziosa per il nostro territorio. I commissari prima, e il nuovo organo dopo, collaboreranno attivamente con le istituzioni regionali per assicurare il pieno successo di questa riorganizzazione e per promuovere lo sviluppo armonioso delle aree interne del Lazio. Si colma finalmente un vuoto e si fa chiarezza su una materia spesso discussa e confusa, il nuovo organo dialogherà direttamente con la Regione e in questo modo si potranno creare le migliori condizioni possibili perché le persone restino o tornino in montagna ed i Comuni montani siano i protagonisti di una nuova stagione di ripopolamento, è proprio da lì che può ripartire una vera ripresa dei territori periferici”.