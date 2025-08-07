Con l’auto sulla scalinata a San Felice Circeo, identificato e multato

Era diventato virale sui social il video che ritraeva un automobilista percorrere via Antica Porta, la strada pedonale del centro storico interdetta al traffico e particolarmente frequentata da pedoni, soprattutto nel periodo estivo. Nelle immagini si vede chiaramente come l’auto, un suv Range Rover, provi a scendere la scalinata non riuscendoci scatenando lo stupore e l’ironia dei tanti passanti.

Il video, pubblicato su TikTok e rapidamente riprese da numerose testate giornalistiche e canali social, ha suscitato forte indignazione e preoccupazione da parte di cittadini e visitatori, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale su un episodio che ha messo in evidenza i rischi derivanti da condotte irresponsabili e potenzialmente pericolose all’interno di un’area urbana a vocazione pedonale e turistica.

L’Amministrazione comunale, informata dell’accaduto, ha immediatamente richiesto al Comando di Polizia Locale di avviare ogni approfondimento utile all’individuazione del responsabile. Grazie a un’attività puntuale di accertamento, condotta attraverso l’analisi delle immagini, l’incrocio dei dati e il monitoraggio del territorio, la Polizia Locale in tempi rapidissimi è risalita al conducente del veicolo, che è stato identificato e sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per guida pericolosa e il non rispetto della segnaletica stradale di divieto stradale di transito.

A suo carico è stata elevata una sanzione amministrativa per transito non autorizzato in area pedonale, con importo variabile – in base alla disciplina del Codice della Strada – da un minimo di circa 600 euro a un massimo di circa 1.200 euro, oltre alla decurtazione di 15 punti dalla patente di guida.