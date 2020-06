Con Linea Verde alla scoperta del Parco del Circeo, di Ninfa e del “cisternone” di Formia

Il giardino di Ninfa, il Parco del Circeo e il “cisternone” di Formia saranno protagonisti della nuova puntata di Linea Verde in onda domenica 7 giugno, alle 12.20. La trasmissione inizierà sul primo tratto della via Appia Antica, e in un percorso da Roma a Capua, toccherà anche la provincia di Latina.

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ci aiuteranno a esplorare la Valle della Caffarella e poi, seguendo miglio dopo miglio l’antica strada, ci segnaleranno le realtà agricole e agrituristiche locali che, in questo momento, si stanno attrezzando per tornare il più possibile alla normalità. Parleremo di vino, di orto, di cereali coltivati proprio su quelle terre che furono per i nostri antenati un grande serbatoio di ricchezza.

Fuori dalla provincia di Roma, verso Sud, scopriremo il territorio del Parco del Circeo con i suoi prodotti ortofrutticoli e i suoi allevamenti, racconteremo lo splendido Giardino di Ninfa e il “cisternone” di Formia. Entreremo infine nella Campania felix, dove incominciano a imbiondirsi i campi di grano, a maturare i pomodori e giovani agricoltori provano a dedicarsi – e a dare nuova linfa – alle antiche tradizioni contadine. Peppone Calabrese, invece, ci racconterà la sua domenica in famiglia, cucina e prodotti del territorio.