Con machete e droga, arrestato un 25enne di Latina

Questa mattina la Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un giovane del capoluogo pregiudicato che si è reso responsabile di cessione di sostanza stupefacente in via Guido Rossa.

Il venticinquenne, alla vista dei poliziotti, ha tentato invano di nascondersi dietro un muro in prossimità delle scale del condominio. All’atto del controllo di polizia sono stati quindi rinvenuti nelle tasche dei pantaloni numerosi involucri ben confezionati contenenti presumibilmente cocaina/crack e hashish, oltre a banconote di vario taglio, per un totale di circa 430 euro. E’ stato anche reperito a fianco al giovane, a terra, un machete, verosimilmente utilizzato dall’indagato a scopo di difesa.

La perquisizione domiciliare susseguente si è conclusa con il rinvenimento di un bilancino digitale di precisione. La sostanza stupefacente, insieme al machete, al bilancino di precisione e al telefono cellulare con cui il giovane riceveva di continuo telefonate e messaggi da probabili acquirenti, venivano debitamente sottoposti a sequestro.