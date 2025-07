Con oltre 400 kg di rame nei van: 4 denunciati ad Aprilia

Durante un controllo di routine lungo la Via Pontina, all’altezza del km 38 in direzione Roma, la Polizia Stradale di Aprilia ha fermato due veicoli sospetti con quattro uomini di origine est europea. Notando che uno dei mezzi risultava eccessivamente carico, gli agenti hanno proceduto a un’ispezione approfondita.

Nell’auto sono state trovate 430 chilogrammi di bobine di rame nascosti tra i sedili e nel vano di carico. Nessuno dei quattro, tutti con precedenti penali legati a furti, ha fornito spiegazioni credibili sull’origine del materiale, il cui valore supera i 5.000 euro. Per questo motivo sono stati denunciati per il reato di ricettazione, mentre il rame è stato posto sotto sequestro.

Data la loro presenza non autorizzata nella provincia di Latina, il Questore ha disposto nei loro confronti un divieto di ritorno di tre anni in tutto il territorio provinciale, misura adottata per prevenire ulteriori attività illecite nella zona.

Le indagini proseguono per risalire alla provenienza esatta del rame e smantellare eventuali ulteriori canali di ricettazione.