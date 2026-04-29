Concessione del Francioni ed ex Fulgorcavi, pubblicata la gara europea

Pubblicata la gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio comunale Francioni e del campo di calcio Bondioli (ex Fulgorcavi). La concessione avrà una durata di 20 anni, con un canone annuo a base di gara fissato a 75.524 euro.

ll soggetto concessionario sarà chiamato a occuparsi della gestione complessiva degli impianti, a piazzale Prampolini e in via del Crocifisso, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

Gli spetteranno anche i necessari lavori di riqualificazione, contribuendo così al rilancio e alla valorizzazione degli impianti sportivi cittadini.

“Siamo convinti – afferma il sindaco Matilde Celentano – che questa procedura rappresenti un’occasione unica per operatori seri e qualificati che vogliano contribuire allo sviluppo sportivo della città con un progetto solido e di lungo periodo”.

“Ringrazio il dipartimento Patrimonio per lo straordinario lavoro che sta portando avanti – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – sulla gestione degli impianti sportivi, magistralmente diretto dalla dirigente Alessandra Pacifico.

In un momento in cui il calcio italiano è in difficoltà, la gara europea per l’affidamento del Francioni e del campo di calcio Bondioli rappresenta un’opportunità concreta e strategica per chi abbia la volontà di investire in un progetto sportivo ambizioso e duraturo, capace di incidere positivamente sul tessuto sportivo e sociale della nostra città.”