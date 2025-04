Concessioni balneari, Di Cocco replica a Ciolfi: “Le nostre azioni sono legittime e trasparenti”

Dopo l’interrogazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Grazia Ciolfi sulle concessioni demaniali, arriva la replica dell’assessore Gianluca Di Cocco, che ribadisce la correttezza dell’operato dell’amministrazione.

“È giunto il momento di affrontare con franchezza una delle tematiche più rilevanti e, paradossalmente, più confuse nel nostro contesto comunale: le concessioni demaniali”, ha affermato Di Cocco. “Comprendo perfettamente che la materia possa sembrare intricata, non solo per i cittadini ma anche per alcuni membri dell’opposizione che si mostrano spesso disorientati nelle complessità normative e giuridiche ad essa collegate. Tuttavia, desidero rassicurarvi: ogni azione intrapresa da questa amministrazione è legittima e si basa su un atteggiamento di massima trasparenza”.

L’assessore invita al confronto: “Gli strumenti istituzionali sono sempre disponibili, dalle interrogazioni alle commissioni di trasparenza fino alle comunicazioni stampa. Ma voglio sottolineare l’importanza di un confronto diretto: non è il momento di rimanere silenziosi, soprattutto dopo anni di latitanza nella programmazione del nostro territorio marittimo”.

In merito alla normativa vigente, Di Cocco chiarisce: “La legge 166/2024, all’articolo 1, comma 1, lettera a, riconosce esplicitamente che le concessioni turistiche ricreative continueranno ad avere piena efficacia fino al 30 settembre 2027. Questo significa che non c’è alcuna incertezza. La disposizione tutela i concessionari attuali e fornisce una guida precisa all’amministrazione nella programmazione futura”.

Sul tema dei ricorsi pendenti, l’assessore sottolinea: “Questi tentativi mirano a disconoscere le normative nazionali. Ma tali ricorsi non interferiranno in alcun modo con le procedure di gara, che proseguiranno regolarmente seguendo criteri di stabilità e rispetto delle normative”.

Riguardo al personale di salvataggio, Di Cocco aggiunge: “Per la gara dei bagnini abbiamo utilizzato la tabella ministeriale aggiornata al 31 dicembre 2024 sui costi del lavoro, seguendo parametri già in vigore in passato. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggi assegnati alle eventuali migliorie proposte dagli offerenti”.

Infine, l’assessore rivendica il lavoro svolto sull’intera marina di Latina: “Dopo anni di abbandono, questa amministrazione sta dimostrando che è finalmente tempo di investire e programmare attivamente. Stiamo portando avanti il piano esecutivo della marina, il piano di utilizzo dell’arenile con l’assessore Muzio, l’ampliamento delle aree parcheggio con l’assessore Cosentino, la pista ciclabile, la riasfaltatura del Lungomare, il completamento di via Massaro e la manutenzione di passerelle, bagni e camminamenti. Abbiamo anche vinto un finanziamento da un milione di euro per gli arredi e 207mila euro per attrezzare una spiaggia per disabili”.

“La trasparenza e l’impegno non sono solo parole, ma il motore del nostro operato. Al termine di questo mandato i frutti si vedranno e saranno maturi”, ha concluso.