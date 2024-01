Concessioni balneari, Procaccini: “Il PD specula, ma il super-Stato Europeo non funziona”

“L’intera vicenda delle concessioni balneari è emblematica di come la pretesa del super-Stato europeo di regolamentare ogni minima attività non funzioni e necessiti dei correttivi che Fratelli d’Italia e i conservatori vogliono portare in senso confederale. Cioè tenere nella dovuta considerazione le peculiarità delle singole nazioni, come è necessario fare per le concessioni balneari italiane che, evidentemente, non possono essere paragonate a quelle degli Stati nordici come invece pretende la normativa europea e il PD a ruota, che specula politicamente sulla vicenda”.