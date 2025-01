Conclusi i lavori di rifacimento di via Guardabassi a Borgo Flora

Si sono conclusi i lavori di rifacimento di via Guardabassi, importante arteria che collega Borgo Flora a via Toti, necessaria per risolvere problemi legati al degrado della strada. Il cantiere, avviato il 10 dicembre scorso, è stato finanziato con 255mila euro da Astral e ulteriori 205mila euro sono stati messi a disposizione dal Comune di Cisterna.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo della pavimentazione stradale, con l’applicazione di un rinforzo in geogriglia rivestita di bitume nei tratti più danneggiati. Sono state inoltre risagomate le banchine, predisposte cunette per il drenaggio delle acque e rifatta la segnaletica orizzontale, garantendo maggiore sicurezza per gli automobilisti.

“La tempestività di questo intervento – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – dimostra come questa amministrazione sta mettendo in campo risorse e progettualità per recuperare il decoro e le migliori condizioni della viabilità cittadina secondo un ordine preciso e compatibilmente con le risorse a disposizione oltre che accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione”