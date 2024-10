Conclusi i lavori di riqualificazione al Parco della Rimembranza di Sezze: wi-fi gratuito

Il Parco della Rimembranza di Sezze, uno spazio significativo per la memoria storica della comunità, è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione, che si sono appena conclusi. Il prossimo martedì, 15 ottobre, alle ore 16, l’area verrà ufficialmente riconsegnata ai cittadini. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione urbana, come ha spiegato il sindaco Lidano Lucidi. Egli ha sottolineato l’importanza di restituire dignità e decoro a uno spazio che non solo rappresenta la storia del territorio, ma funge anche da luogo di incontro per la comunità.

Un’importante novità annunciata è l’installazione di una rete wifi gratuita, dimostrando la volontà dell’amministrazione di coniugare tradizione e innovazione. I lavori per la connessione sono già stati avviati, e presto saranno completati, rendendo il parco ancora più accessibile e accogliente per tutte le generazioni. L’obiettivo finale è quello di garantire uno spazio moderno, sicuro e adatto alle esigenze di tutti i cittadini, salvaguardando al contempo il valore storico e culturale del luogo.