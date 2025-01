Conclusi i lavori nella scuola di via Quarto: riaprono i camminamenti

Si torna alla normalità alla scuola di via Quarto, dove i camminamenti esterni coperti, interdetti dallo scorso ottobre a causa di problemi strutturali, sono stati finalmente messi in sicurezza. I lavori, iniziati per rispondere ai fenomeni di ammaloramento che avevano compromesso diversi tratti dei percorsi, si sono conclusi nei tempi previsti.

L’accesso era stato vietato dopo che le criticità avevano reso alcune aree inagibili, obbligando l’amministrazione comunale a intervenire con un piano straordinario. A distanza di poco più di due mesi, il vice sindaco Massimiliano Carnevale ha annunciato la conclusione delle opere.

“Come promesso, i lavori di messa in sicurezza dei camminamenti sono stati completati in tempi record”, ha dichiarato Carnevale. “Le impalcature sono state rimosse e il direttore dei lavori ha certificato la fine degli interventi. Da martedì 7 gennaio, gli studenti potranno tornare a scuola in sicurezza e senza disagi.”

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione straordinaria voluto dall’amministrazione del sindaco Matilde Celentano. “Abbiamo triplicato gli investimenti rispetto agli anni precedenti per risolvere le criticità del nostro patrimonio scolastico, troppo a lungo trascurato”, ha sottolineato Carnevale.

Le scuole, ha ribadito l’amministrazione, restano una priorità assoluta per garantire agli studenti un ambiente sicuro e idoneo al diritto allo studio.