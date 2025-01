Condannato a 7 anni, finisce in carcere un 51enne di Aprilia

E’ stato condannato a 7 anni di reclusione e per questo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma. I carabinieri della stazione di Campoverde hanno notificato il provvedimento ad un 51enne di Aprilia, già noto alle forze dell’ordine, condannato per i reati di falsità in scrittura, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, sostituzione di persona, contraffazione di altri pubblici sigillo strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti e contraffatti e ricettazione. Tutti reati commessi nel territorio di Latina, Anzio e Roma tra gli anni 2014 e 2019.

L’uomo è stato dunque tradotto presso il Carcere di Latina dove sconterà la sua pena.