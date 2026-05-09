Condanne per estorsione, lesioni e violenza domestica: tre uomini finiscono in carcere

Tre uomini pontini sono finiti in manette per alcuni reati commessi nelle scorse annualità. A seguito del giudizio definitivo del tribunale di Latina, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dei soggetti:

A Maenza, un 40enne è stato arrestato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Il soggetto, già noto alle forze di Polizia, si è reso protagonista dei suddetti fatti nel 2021 e, ora, dovrà scontare una pena di 9 mesi e 4 giorni di reclusione;

Un 49enne di Priverno, già noto alle forze di polizia, dovrai spiare 4 anni di reclusione poiché colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi nel dicembre del 2020, ai danni della ex compagna;

A Sabaudia, invece, un uomo di 69 anni è stato arrestato e dovrà espiare 4 mesi di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso nel 2015.