Condò su Parigi: “Nessun caso, ma il Latina non aspetterà all’infinito”

Si chiude con una vittoria l’ultima amichevole del ritiro di Fiuggi per il Latina Calcio 1932, ma a tenere banco sono anche le parole del direttore sportivo Luigi Condò, intervenuto ai canali ufficiali del club per fare il punto sul lavoro svolto e sulle strategie di mercato.

Contro l’Anzio, formazione di Serie D, i nerazzurri hanno superato gli avversari per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Baez nella ripresa. Un test utile per chiudere il ritiro nel migliore dei modi, con lo staff tecnico che nel secondo tempo ha rivoluzionato l’undici in campo concedendo spazio a tutti gli elementi a disposizione.

Nonostante le gambe pesanti dopo dieci giorni di doppie sedute, il Latina ha mostrato buone trame di gioco, costruendo diverse occasioni e mantenendo il controllo della partita senza concedere particolari pericoli all’Anzio.

“La squadra sta lavorando bene – ha spiegato Condò –. In questo momento bisogna avere meno infortuni possibili, nonostante qualche acciacco. È normale che nell’ultimo giorno di ritiro la squadra sia pesante, perché dieci giorni di doppie sedute sono molto dispendiosi. Sono contento del lavoro svolto e sono convinto che ci faremo trovare pronti”.

Il direttore sportivo ha poi affrontato il tema più caldo del momento, quello legato a Giacomo Parigi, accostato nelle ultime settimane a diverse società.

“Sono incredulo nel sentire certe cose. Parigi è un giocatore del Latina, ha fatto un campionato importante e non c’è alcun caso che lo riguarda. Ci ha chiesto di andare via, ma ci siamo imposti. Chi lo vuole deve sostenere dei costi importanti. Non c’è nessuna rottura: di comune accordo non ha giocato l’amichevole per evitare qualsiasi rischio. Ha un contratto e si allena regolarmente con la squadra. Detto questo, il Latina non aspetterà fino alla fine del mercato per risolvere la situazione. Ho dato una data ai procuratori per trovare una soluzione”.

Sul fronte mercato, Condò si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora.

“All’80% siamo pronti. Dobbiamo intervenire ancora in alcuni ruoli e lavorare anche sulle uscite, ma abbiamo mantenuto la struttura della passata stagione e questo è un aspetto importante. Il girone sarà ancora più difficile e voglio una squadra che abbia fame”.

Tra gli obiettivi resta vivo il nome di Cioffi.

“Lo stiamo trattando. A gennaio si è applicato bene ed è un giocatore importante, ci piacerebbe riportarlo a Latina. Dobbiamo restare sereni perché molte squadre non sono ancora al nostro livello di costruzione. Spero di chiudere tutto prima del 31 agosto”.

Infine uno sguardo al prossimo campionato e al nuovo Girone B: “Lo affronteremo con il coltello tra i denti. Voglio una squadra coraggiosa, affamata e pronta a lottare su ogni pallone”.