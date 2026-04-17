Confagricoltura Latina, record di visitatori agli eventi di Vinitaly

Si è conclusa la partecipazione di Confagricoltura Latina a Vinitaly 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore vitivinicolo. Un’edizione che si inserisce nel percorso dei 70 anni dell’associazione pontina e che, secondo l’organizzazione, ha registrato un forte interesse e una grande partecipazione di pubblico.

A Verona, Confagricoltura Latina ha proposto due giornate di incontri e degustazioni che hanno coinvolto numerose aziende associate, tra cantine e realtà agroalimentari del territorio. L’iniziativa ha permesso di mettere in evidenza produzioni, competenze e capacità imprenditoriali delle imprese pontine, rafforzando la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali.

Gli appuntamenti hanno favorito occasioni di confronto tra aziende, operatori e territori, confermando Vinitaly come un momento non solo espositivo ma anche operativo per il settore. Importante, in questo senso, anche la collaborazione con Confagricoltura Salerno e Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, che ha permesso di sviluppare nuove connessioni tra realtà diverse.

“Vinitaly rappresenta ogni anno un banco di prova importante per le nostre imprese – ha dichiarato il presidente Luigi Niccolini –. In questo anno del settantesimo anniversario, la presenza a Verona ha confermato la crescita e la solidità del nostro sistema agricolo. Le aziende hanno dimostrato qualità e capacità di affrontare contesti competitivi sempre più complessi”.

Per il direttore Mauro D’Arcangeli, l’esperienza conferma l’efficacia del lavoro condiviso: “La partecipazione coordinata ha permesso di creare opportunità concrete di incontro e sviluppo. Eventi come Vinitaly o Fruit Logistica non sono solo vetrine, ma strumenti fondamentali per valorizzare il lavoro degli imprenditori e il territorio”.

Sulla stessa linea anche il vicedirettore Daniela Salvador: “Le aziende sono il motore della nostra attività. Senza il loro impegno quotidiano, nessuna organizzazione avrebbe senso. Il nostro compito è tutelarle e valorizzarle, perché è attraverso di loro che un territorio diventa riconoscibile e competitivo”.

Confagricoltura Latina ha infine ringraziato le aziende associate coinvolte, lo staff organizzativo, l’AIS di Latina con il sommelier Umberto Trombelli e Confagricoltura nazionale per il supporto logistico. Un riconoscimento è stato esteso alle numerose cantine e aziende agroalimentari del territorio che hanno preso parte agli eventi.