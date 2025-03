Confail, preoccupazione per le condizioni di lavoro degli operatori ABC

La Conf.a.i.l. di Latina ha reso noto l’esito del confronto con la direzione della società ABC, responsabile della raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Latina. Durante l’incontro, il sindacato ha evidenziato le difficoltà operative degli addetti alla raccolta dei rifiuti, i rischi connessi al lavoro in solitaria e le problematiche relative alla fruizione delle ferie estive e alla carenza di supporto in caso di assenze giustificate. Di seguito, il comunicato integrale diffuso dalla Conf.a.i.l. Latina.

“La Conf.a.i.l. di Latina comunica quanto emerso nel confronto programmato con la direzione della società ABC, gestrice della raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Latina.

Abbiamo rappresentato lo stato di difficoltà che hanno gli operatori nello svolgere le loro mansioni quando operano in modalità solitaria, compresi i rischi che ne conseguono. L’azienda ha risposto che la scelta va nella direzione di mantenere le tariffe Tari in modo contenuto e che comunque, sia questo problema come gli altri da noi sollevati, ovvero la negazione del godimento delle ferie nel periodo estivo e delle ostative agli operatori che rimangono senza supporto da parte di colleghi per assenze giustificate, sono in via di soluzione, previste nel piano industriale a partire dal 2026.

Modalità che tendono al superamento della raccolta porta a porta così come effettuata oggi e che punta a consentire ai lavoratori impegnati in questo servizio di essere impegnati in turni di 6 ore e 20 minuti ogni giorno per 6 giorni a settimana, come previsto in origine.

La Conf.a.i.l. ritiene che piani industriali sbagliati non debbano assolutamente ripercuotersi sui dipendenti e sulla città, come invece purtroppo accade. Riteniamo che grandi accumuli di ferie maturati negli anni precedenti siano la conseguenza di errate gestioni. Riteniamo inoltre che l’assenza di accordi sindacali negli anni passati per pianificare lo smaltimento delle ferie sia una grande lacuna. Per il periodo estivo verranno assunte le risorse necessarie per garantire le ferie estive.

Appare singolare che alle nostre osservazioni sullo stato degli spogliatoi e bagni esterni in uso ai lavoratori, in condizioni indegne e totalmente insicure come da corredo fotografico da noi esposto, la risposta della direzione sia stata vaga, indicando nel Comune di Latina il responsabile di tali inaccettabili carenze. Abbiamo scritto al Sindaco di Latina evidenziando la grave situazione dei luoghi indicati, chiedendo di intervenire immediatamente, altrimenti nostro malgrado chiederemo l’intervento di enti preposti.”