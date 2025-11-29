Conferme, ritorni e new entry: presentata la nuova Giunta comunale di Terracina

Nella giornata di ieri il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale che guiderà l’amministrazione nella seconda metà del mandato. Confermati l’assessore Claudio De Felice, che mantiene anche il ruolo di Vicesindaco, e gli assessori Maurizio Casabona, Gianluca Corradini e Alessandra Feudi. Torna in Giunta anche Antonella Isolani, scelta che Giannetti ha definito “un premio alla competenza e alla lealtà” dimostrata durante una fase politica complessa.

Entrano invece per la prima volta in Giunta Nicoletta Rossi, stimata commercialista, e Luca Caringi, che lascia la Presidenza del Consiglio Comunale per assumere il nuovo incarico. Le deleghe specifiche, ha spiegato il Sindaco, verranno assegnate a breve.Il primo cittadino ha inoltre annunciato modifiche al funzionigramma comunale per migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e supportare al meglio assessori, consiglieri e dipendenti.

Nel suo intervento il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento agli assessori uscenti Sara Norcia e Angelina Tasciotti. Norcia, ha sottolineato, “si è molto battuta ottenendo riconoscimenti trasversali”, mentre Tasciotti è stata “preziosissima” nella gestione del bilancio comunale. Per entrambe Giannetti ha confermato la volontà di continuare a collaborare in forme diverse. “Il mio grazie va a loro e all’intera comunità”, ha concluso il sindaco.