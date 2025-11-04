Confesercenti e CCIAA: spinta alla digitalizzazione per le piccole imprese

Innovazione, formazione e competitività: sono le parole d’ordine del nuovo progetto promosso da Confesercenti di Area in collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, rivolto a negozi, attività di vicinato e piccole imprese che vogliono affrontare la sfida della trasformazione digitale.

L’iniziativa, presentata ieri nella sede di Latina da Ivan Simeone e Massimo Ceccarini, nasce per accompagnare gli operatori economici in un percorso di aggiornamento e crescita, con incontri territoriali, corsi di base sulla digitalizzazione e un seminario dedicato al “fare impresa” con le nuove tecnologie.

Previsti anche focus tematici ad Aprilia, Cisterna, Frosinone e Fondi, la pubblicazione di una guida per neoimprenditori e, in chiusura, un meeting di confronto tra aziende, professionisti e istituzioni.

A sostegno delle imprese, Confesercenti attiverà inoltre sportelli di assistenza per supportare gli operatori negli aspetti legali, fiscali e tecnologici.

Obiettivo: aiutare il tessuto economico locale a restare competitivo in un mercato sempre più digitale.