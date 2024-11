Confesercenti, Francesca Petroselli nominata delegata per le politiche sociosanitarie

Fancesca Petroselli, Amministratore di “Piave Lab” e socia di MED.WEL Srl, è stata designata Delegata per le politiche socio-sanitarie della Confesercenti di Latina. La nomina arriva in un momento delicato per la sanità pubblica locale, caratterizzata da lunghe liste d’attesa (fino a 12 mesi per alcune visite specialistiche) e dalla carenza di personale medico e infermieristico, nonostante i recenti sforzi della Regione Lazio per potenziare gli organici.

Petroselli evidenzia il ruolo fondamentale delle strutture private e convenzionate nel fornire risposte rapide ai cittadini. Secondo la delegata, è necessaria una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, sfruttando strumenti come il welfare aziendale e il sistema mutualistico, per garantire un servizio sanitario più efficiente e accessibile.

Nei prossimi mesi, la Confesercenti provinciale avvierà iniziative di informazione e approfondimento sul welfare sanitario, rivolte a imprenditori, dipendenti e famiglie, per promuovere una sanità integrata che migliori la qualità dei servizi sul territorio.