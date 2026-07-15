“Confesercenti Latina” apre al Terzo Settore. Al via la collaborazione con C.A.M.P.

“Confesercenti provinciale di Latina” apre le porte al mondo del Terzo Settore. In questi giorni l’Associazione di Categoria ha accolto con soddisfazione l’adesione di C.A.M.P. – Coordinamento Associazioni e Movimenti Pontini, realtà che riunisce numerose associazioni impegnate nel sociale sul territorio provinciale.

“Confesercenti Latina – dichiara il presidente provinciale Massimo Ceccarini – guarda con grande attenzione al mondo del Terzo Settore e al ruolo sempre più rilevante che svolge nella nostra realtà sociale ed economica. Confesercenti vuole essere un luogo concreto di confronto, di supporto e di proposta di servizi, capace di mettere in relazione esperienze e competenze differenti. Le imprese che rappresentiamo e gli Enti del Terzo Settore – prosegue Ceccarini – operano con finalità differenti, ma condividono un obiettivo comune: valorizzare il territorio, creare opportunità e rafforzare il tessuto delle comunità locali. Per questo crediamo che la collaborazione tra questi due mondi possa generare benefici concreti per cittadini, imprese e associazioni”.

Soddisfazione anche da parte del presidente di C.A.M.P., Giuseppe De Sario, che sottolinea l’importanza di costruire una rete stabile tra il mondo profit e quello del non profit.

“L’impegno del nostro Coordinamento è quella di creare sinergie tra imprenditori, professionisti, associazioni e realtà del volontariato. Con Confesercenti condividiamo la convinzione che sia necessario promuovere un vero salto di qualità nelle condizioni sociali, economiche e culturali dell’intera provincia di Latina. La collaborazione tra C.A.M.P. e Confesercenti Latina si tradurrà nella realizzazione di iniziative culturali e socioeconomiche, sportive e artistiche promosse dalle associazioni aderenti alla rete. Gli eventi saranno organizzati sul territorio cittadino dal centro storico, nei quartieri cittadini e nei borghi, con un duplice obiettivo: da un lato valorizzare il mondo associativo, favorendo aggregazione, partecipazione e riqualificazione urbana; dall’altro contribuire ad aumentare la presenza di cittadini e visitatori, generando ricadute positive per il commercio di vicinato e per l’immagine stessa del territorio”.

All’incontro erano presenti Ivan Simeone, coordinatore provinciale di Confesercenti Latina, e Sandro Tucci, Coordinatore del Dipartimento C.A.M.P. Economia Sociale.