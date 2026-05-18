Confesercenti Latina, Ceccarini nuovo presidente provinciale

Massimo Ceccarini è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti Latina. L’elezione è avvenuta per acclamazione durante l’assemblea privata dell’associazione di categoria, che si è svolta oggi, lunedì 18 maggio 2026, nella sede provinciale di Latina, sotto la presidenza del direttore regionale Cosimo Peduto.

Ceccarini, classe 1968, è un imprenditore molto conosciuto nel capoluogo pontino. Da oltre trentaquattro anni opera nel settore del caffè, ha fondato il marchio “Max Caffè” ed è titolare dello storico locale “Nanà”, nel centro di Latina.

La nuova presidenza si apre con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’associazione sul territorio provinciale, puntando su rappresentanza, servizi alle imprese e maggiore presenza nei Comuni. Al centro del mandato ci sarà il sostegno alle piccole attività, al commercio e al terziario, in una fase segnata da trasformazioni economiche e nuove difficoltà per gli operatori.

“Confesercenti -ha dichiarato il neo Presidente Confesercenti Massimo Ceccarini- rilancia il proprio impegno a sostegno delle attività produttive del territorio, attraverso un’azione sindacale sempre più concreta, moderna e radicata sul territorio della provincia di Latina. Obiettivo è rafforzare il ruolo di rappresentanza e tutela degli operatori economici, accompagnando le imprese nelle difficoltà quotidiane e nelle sfide legate ai cambiamenti del mercato. Particolare attenzione – continua Massimo Ceccarini- sarà dedicata alla presenza organizzata nei Comuni della provincia di Latina, con una rete territoriale sempre più vicina agli operatori economici e capace di raccogliere esigenze, criticità e proposte provenienti dalle singole realtà locali. Confesercenti conferma così la volontà di essere un punto di riferimento autorevole e concreto per gli imprenditori della provincia di Latina, costruendo una rappresentanza forte, servizi efficaci e un dialogo stabile con le amministrazioni locali”

Nel corso dell’assemblea è stato indicato anche il nuovo vicepresidente provinciale: si tratta di Fabio Marconi. Definita inoltre la composizione del Consiglio provinciale, nel quale entrano gli imprenditori Nello Romualdi di Aprilia, Valentina Iona di Cisterna, Mariano del Grado per ANAMA, Matteo Tulli, presidente dei Giovani Imprenditori, Susanna Gloria Mancinelli, delegata dei commercianti di Latina Centro Storico, Roberto Stabellini, Alberto Zambon, Massimo Aversa, Sandro Tucci, Emanuela Sarracino, Clemente Catalani, Omar Cacciotti e Francesca Petroselli.

Silvano Moretto è stato eletto presidente onorario, mentre Ivan Simeone è stato confermato coordinatore provinciale di Confesercenti Latina.