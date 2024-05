Confesercenti Latina: Generare Valore

Economia e imprese

Rubrica settimanale

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

“Generare Valore”: una imprenditrice, associata Confesercenti, nell’ambito della riunione dei Quadri che si è tenuta nei giorni scorsi a Latina, ha saggiamente utilizzato questo concetto per evidenziare uno dei compiti che l’Associazione di Categoria deve avere per rappresentare gli interessi delle aziende e imprese associate. Un concetto da sposare appieno. Una moderna associazione che si muova principalmente su tre pilastri operativi: rappresentanza degli interessi, erogazione di servizi professionali e creare nuove opportunità di business. Il mondo associativo deve necessariamente raccogliere le sfide che la società e il mondo economico gli pongono innanzi.

Oggi bisogna guardare all’Associazione con “occhi nuovi” e rapportandosi alle necessità del momento. Tutto cambia in maniera molto veloce e necessita governare i processi del cambiamento.

L’incontro che si è tenuto a Latina lo scorso 14 maggio, ha visto come protagonisti il Presidente regionale Confesercenti Valter Giammaria con il Direttore regionale Cosimo Peduto, che hanno incontrato i Quadri e i referenti locali dell’Associazione che sta avviando un processo di riposizionamento sul territorio.

Servizi efficaci (in primis credito e welfare) e rappresentanza degli interessi delle attività associate le priorità.

Molti gli intervenuti all’incontro che ha avuto un taglio prettamente organizzativo ed operativo.

La Presidente provinciale, Susanna Gloria, con il Vice presidente Massimo Ceccarini, hanno evidenziato il processo di cambiamento in atto nonché l’importanza di “Fare Associazione”, mai come in questi momenti di difficoltà del nostro tessuto economico.

All’incontro erano presenti Silvano Moretto, storico uomo di associazione e Roberto Stabellini della Segreteria provinciale Confesercenti.

Il Presidente regionale Valter Giammaria, nel suo intervento ha evidenziato come una delle Mission della Confesercenti sia quello di portare sul territorio i numerosi servizi messi a disposizione per le imprese associate. Confesercenti deve aiutare a far crescere l’impresa, come soggetto della rappresentanza di tutte le partite IVA, dal commercio ai servizi, dall’artigianato alla piccola impresa. Bisogna aprire un confronto propositivo con tutte le realtà economiche e politiche del territorio del Lazio Sud. Bisogna, continua Valter Giammaria, fare sistema e lavorare insieme sui singoli progetti di sviluppo.

Il Direttore regionale Cosimo Peduto ha evidenziato come Confesercenti deve accendere i riflettori su tutta la provincia di Latina, a cominciare dalla Città capoluogo e dal nord della provincia pontina.

I nostri imprenditori devono fare sempre più rete.

Numerosi i Quadri presenti, in rappresentanza delle varie Categorie e Mestieri. Erano presenti rappresentanze provenienti da tutta la provincia di Latina; da Aprilia e Cisterna a Minturno e Fondi, rappresentanti dei Point professionali di “Confesercenti Partner”.