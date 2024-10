Confesercenti Latina, presentato lunedì il progetto “Nuova Cultura d’Impresa 4.0”

La Confesercenti Latina ha presentato il progetto “Nuova Cultura d’Impresa 4.0”, sviluppato in accordo con la Camera di Commercio, per fornire un supporto informativo e formativo integrato per gli operatori economici del territorio.

L’incontro, condotto dal Coordinatore di Confesercenti Latina, Ivan Simeone, e presieduto dal Presidente provinciale, Susanna Mancinelli, ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti dell’imprenditoria locale. Durante il meeting, sono stati delineati i temi che verranno affrontati nei focus territoriali nelle prossime settimane, coinvolgendo imprenditori e professionisti.

Simeone ha sottolineato l’importanza di un nuovo approccio al credito e alla digitalizzazione, essenziale per mantenere la competitività delle micro imprese locali in un contesto di crescente concorrenza, specialmente dall’e-commerce.