Confesercenti Latina: Sostegno al mondo della ristorazione. Interventi a “Fondo Perduto”. Incontro Sabato 24 febbraio.

Lo Sportello della Confesercenti provinciale di Latina, ha organizzato per sabato 24 febbraio, alle ore 10.00, un incontro informativo sul bando di prossima apertura dedicato al mondo della ristorazione, il “Fondo per il sostegno alle eccellenze della gastronomia e agroalimentare”, promosso dal MAFAS, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il bando si aprirà il prossimo 1 marzo e verrà gestito da INVITALIA. Confesercenti potrà supportare le imprese e attività associate nella predisposizione documentale e progettuale, nonché nella presentazione della domanda.

L’incontro si terrà presso la Sede della Confesercenti di Latina, in Via Eugenio di Savoia 5. È opportuno inviare una mail di adesione, avendo posti limitati, all’indirizzo. HYPERLINK “mailto:segreterialatina@confesercentilazio.com” segreterialatina@confesercentilazio.com – Tel. 0773.284550.

Il contributo prevede un fondo perduto di massimo 30 mila euro per pasticcerie, gelaterie e ristoratori finalizzato ad acquisti di attrezzature e assunzioni. Obiettivo è quello di sostenere le attività del settore per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all’attività dell’impresa e per l’assunzione mediante contratto di apprendistato per giovani diplomati under 30.

Questa importante iniziativa va ad affiancarsi a quella della Regione Lazio, di prossima uscita, che vede la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto con il bando “Fresco Lazio” che ha l’obiettivo “di fornire un sostegno alle attività di ristorazione, trasformazione e commercio alimentare e contemporaneamente supportare il comparto della produzione e trasformazione del latte fresco assegnando un contributo agli esercenti che utilizzano e/o somministrano latte fresco del Lazio.” Inoltre dovrebbe essere riproposto anche il bando “Bonus Lazio KM 0”.

Lo Sportello della Confesercenti di Latina, articolazione locale della realtà regionale del Lazio, supporta le imprese sia in ambito informativo che in quello di “accompagnamento” alla presentazione delle domande sia direttamente che per tramite di Società accreditate.