Confesercenti: sostegno al commercio di vicinato e piccole imprese del territorio. Digitalizzazione, Microcredito, Accesso al Credito agevolato, Bandi e Formazione le priorità.

Economia & imprese

Rubrica settimanale

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Importante e autorevole partecipazione al Forum dello scorso 4 dicembre, sulla “Nuova Cultura d’Impresa 4.0”, tenutosi presso l’Hotel Europa di Latina, organizzato e promosso dalla Confesercenti di Area. Il Forum ha visto un importante confronto su essenziali strumenti di supporto alle attività commerciali e alle piccole imprese; strumenti essenziali messi a disposizione della Confesercenti per cercare di offrire maggiore competitività. L’iniziativa è inserita in un più ampio progetto sostenuto dalla Camera di Commercio Frosinone-Latina.

Uno spaccato della situazione del commercio locale, è stato illustrato dal Coordinatore Confesercenti d’Area Ivan Simeone, anche in riferimento ad uno studio sulla situazione del territorio che verrà diffuso nei prossimi giorni.

Il Forum, che ha registrato una importante presenza di professionisti, operatori economici, imprenditori ed una partecipazione politica bipartisan, ha visto un confronto con interventi di autorevoli esponenti quali il Direttore Generale della “Cassa del Microcredito Spa” Mario Marotta, il Responsabile marketing di Fon.Ter. Antonio La Rocca, Stefano Pignatelli dello “Studio Pignatelli & Consulting” di Roma, in collegamento il Dirigente del Confidi “Italia Comfidi” Saverio Tani.

Padrone di casa la Presidente provinciale Susanna Gloria Mancinelli che ha sottolineato il processo di riorganizzazione della Confesercenti provinciale puntando sull’erogazione di concreti servizi per sostenere le attività commerciali e sull’importanza di una rinnovata azione di rappresentanza sindacale verso le amministrazioni locali.

Il Direttore regionale di Confesercenti Lazio Cosimo Peduto ha concluso i lavori incentrando l’intervento sul ruolo che oggi hanno le Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative e sull’importanza di una concertazione e confronto che deve vedere le realtà sindacali realmente presenti sui territori e con una rappresentanza nazionale.

L’incontro, presente anche in diretta Facebook sulla pagina di “Confesercenti provinciale di Latina”, ha registrato importanti interventi dell’On. Enrico Tiero Presidente della Commissione attività produttive della Regione Lazio, dell’Avv.to Massimiliano Carnevale Vice Sindaco del comune di Latina, del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dott. Marco Guardalobene e del dott. Salvatore Di Cecca, in rappresentanza della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e Direttore di Confcommercio Lazio Sud. Molte le presenze istituzionali e rappresentanze sindacali.

In definitiva, grazie al supporto della nuova tecnologia, dagli Sportelli Confesercenti, l’imprenditore può accedere direttamente ai servizi del credito come alla formazione finanziata. Ulteriori approfondimenti si possono avere contattando gli Uffici Confesercenti di Latina a segreterialatina@confesercentilazio.com