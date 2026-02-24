“Confini sociali”, al cinema Oxer la prima del nuovo corto di Nicolò De Simoni

Latina torna a raccontarsi attraverso il cinema. Il 3 marzo, alle 18.00, il Cinema Oxer ospiterà la prima di “Confini sociali”, nuovo cortometraggio scritto e diretto da Nicolò De Simoni, nell’ambito della rassegna “Altre Storie, racconti contemporanei”, giunta alla sua sesta edizione e organizzata dall’associazione Quartieri Connessi.

Il corto è tratto dall’omonimo racconto vincitore della seconda edizione del concorso letterario “Storie di Città” ed è il prequel di “Odi et Amo”, lavoro che due anni fa ha ottenuto importanti riconoscimenti: selezionato tra i cortometraggi italiani alla terza edizione del Theta Short Film Festival di Nola e premiato dal pubblico al Cinema Sommerso di Roma, con successiva proiezione al Nuovo Cinema Aquila.

Come già nel precedente progetto, anche “Confini sociali” è interamente ambientato a Latina, in particolare nei quartieri Nuova Latina e Nascosa, ex Q4 e Q5. Un racconto urbano che mette al centro dinamiche contemporanee e tensioni sociali, restituendo uno spaccato realistico e generazionale della città.

Protagonisti sono ancora Gianmarco Ciotti e Matteo Zarro, affiancati in questo nuovo capitolo da Eleonora Bruno. Alla proiezione del 3 marzo saranno presenti il regista, gli attori e l’intera troupe. La serata sarà condotta da Gianmaria Cataldo, critico cinematografico e caporedattore di Cinefilos.it.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentata la nuova edizione del concorso letterario “Storie di Città” e il progetto “Storie di Città Comics”, che ha visto la consulenza di Fabrizio Gargano e il coinvolgimento di due giovani artisti di Latina, Riccardo Costa ed Emanuele Polese. I due hanno lavorato in sinergia con Ivan Di Marco e Nicolò De Simoni, autori di racconti pubblicati nella prima edizione del concorso e oggi al centro di un percorso creativo che unisce letteratura, fumetto e cinema.

“L’associazione Quartieri Connessi – ricorda il presidente Ferdinando Cedrone – si prefigge di valorizzare talenti e di costruire una rete di collaborazioni per dare spazio in particolare ai giovani e favorire i presupposti per la realizzazione della persona, necessari a una società più umana, in grado di accorciare le distanze e dare voce a chi a volte non ne ha. Questo è stato dal primo momento l’intento del concorso per racconti brevi “Storie di città”, ideato da Francesca Suale e promosso dall’associazione, che ha ora avviato la sua terza edizione in prospettiva del centenario della città di Latina, in un percorso che ci impegnerà da qui al 2032, contestualmente al concorso per fotografi “Scatti di Storie di Città”.

L’idea è quella di scoprire luoghi, strade, piazze, edifici storici e non di questa città, dal centro sino ai suoi borghi e quartieri più periferici, attraverso l’immaginario letterario e l’occhio dei fotografi, per accompagnare la narrazione con un racconto nel racconto, dando voce a chi la città la vive, la abita, la affronta nella quotidianità, la sogna e la intravede in un futuro che è già cominciato”.

La proiezione di “Confini sociali” rappresenta così non solo un appuntamento cinematografico, ma un tassello di un progetto culturale più ampio che punta a costruire memoria e identità in vista del centenario di Latina.

L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria online tramite Eventbrite fino a esaurimento posti.