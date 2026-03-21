Coni, baseball e rugby: lavori di efficientamento energetico

La giunta comunale, ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica destinati all’efficientamento energetico di due poli strategici: il campo Coni (piste di atletica e pattinaggio) e il complesso “Mario Zago” (campi da rugby e baseball).

L’operazione prevede uno stanziamento complessivo di oltre 830.000 euro, così ripartiti: 502.000 euro per il Campo Coni e 331.000 euro per i campi da rugby e baseball del “Mario Zago”.

I fondi rientrano nel programma regionale FESR Lazio 2021-2027, che ha destinato al capoluogo pontino oltre 4 milioni di euro per rendere gli impianti sportivi più green e meno costosi sotto il profilo dei consumi.

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato l’importanza di questi interventi non solo per il risparmio energetico, ma per l’intera comunità sportiva:

“L’obiettivo è promuovere l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili. Questi progetti si aggiungono a quelli approvati la scorsa settimana, relativi alle palestre scolastiche della Don Milani in via Cilea, della scuola Aldo Manuzio di Latina Scalo e dell’istituto comprensivo Vito Fabiano di Borgo Sabotino. L’amministrazione comunale sta portando avanti un piano capillare di interventi su tutto il territorio, coinvolgendo sia le strutture scolastiche, frequentate quotidianamente dagli studenti e dalle associazioni sportive, sia gli impianti più centrali e strategici come il Campo Coni e i campi da rugby e baseball, veri punti di riferimento per la comunità sportiva cittadina…”