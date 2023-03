CONI, “brevi linee guida per la gestione di una ASD/SSD”: convegno presso la BBC

Venerdì si terrà presso la BCC di Pontinia in via Leonardo Da Vinci 37, il convegno “brevi linee guida per la gestione di una ASD/SSD” con la presenza di quattro professionisti specializzati nel settore.

L’avvocato Giovanni Fontana ha illustrato la riforma dello sport,

la consulente del lavoro Monica Muscedere, darà indicazioni riguardo i nuovi adempimenti sul lavoro sportivo. Il commercialista Daniele Zemella, tratterà la gestione fiscale e finanziaria delle Associazioni Sportive, mentre il medico dello sport Leo Marini spiegherà come cambia la certificazione medica post-covid.

E’ un’occasione utile per tutto il mondo sportivo, dalle associazioni ai tecnici, per poter chiarire dubbi e quesiti attraverso gli specialisti del settore, così da arrivare preparati alla riforma che entrerà in vigore dal 1 luglio.

L’invito sarà rivolto ad ASD e SSD della provincia, tecnici e referenti istituzionali del mondo sportivo, con una diretta Facebook sulla pagina della “Consulta dello Sport Comune di Pontinia” per chi non potrà seguire direttamente.