Conit Cisterna, a Sulmona sfuma il sogno promozione

Il sogno playoff del Conit Cisterna va in frantumi a Sulmona, per un solo gol di differenza, al termine di una doppia sfida intensa e combattuta. La brillante vittoria per 5-2 ottenuta all’andata al Palazzetto di viale delle Province, aveva fatto ben sperare i tifosi cisternesi, accorsi in massa nella cittadina abruzzese per inseguire, assieme alla squadra, il sogno Serie A. I pontini, però, sono stati sopraffatti per 6-2 nella gara di ritorno, venendo eliminati per la differenza reti complessiva.

La cronaca

La partita di ritorno era iniziata nel migliore dei modi per il Conit Cisterna, che è andata rapidamente avanti sul 2-0 grazie alle reti di Baiocco e Rejala. I padroni di casa non si sono dati per vinti e hanno fatto spesso sentire la loro fisicità: a farne le spese sono stati prima Rejala che, nonostante il gol, è dovuto uscire anzitempo per i postumi di un intervento duro, stesso discorso per De Simoni e Stasino. Il Sulmona ha saputo approfittare delle occasioni concesse dal Conit per accorciare le distanze con Villa e pareggiare con Marlon.

Nel finale di partita, il Cisterna ha creato molto, senza però far male agli avversari mentre, quest’ultimi, hanno messo la freccia e trovato il terzo gol con Di Matteo. Dopo l’espulsione di Bacoli, per i pontini comincia l’ecatombe: gli ultimi minuti del match sono stati tutti del Sulmona, con Marlon che si è caricato sulle spalle la squadra trovando tre gol in rapida successione, che hanno permesso alla formazione abruzzese di raggiungere il 6-2.

Il tabellino

SULMONA FUTSAL – CONIT CISTERNA 6-2

SULMONA FUTSAL: Cappello, Picco, Ricci, Villa, Biancofiore, Di Matteo, Nicolodi, Patricelli, Berardi, Severo Marlon, Petaccia, Santoro. All. Ricci

CONIT CISTERNA: Malafronte, Iazzetta, Baiocco, Proja, Zonta, Stasino, Bernardini, Rejala, De Simoni, Bacoli, Pacchiarotti, Rosati. All. Giuliani.

MARCATORI: Rejala 7’55”, Baiocco 12’55”, Villa 17’27”, Marlon Severo 26’25”, 36’30”, 37’50”, 38’53”, Di Matteo 32’45”