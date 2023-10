Conit Cisterna, arriva la prima trasferta dell’anno

Prima trasferta stagionale per il Conit Cisterna che domani alle 12:30 sarà impegnata in Sardegna sul campo del Città di Cagliari nel match valido per la seconda giornata del campionato di futsal di serie B.

La Conit Cisterna arriva a questo appuntamento dopo la brillante prestazione nella partita d’esordio, al palazzetto dello sport di Cisterna, con il Club Sport Roma. Il Città di Cagliari ha iniziato il torneo con un pareggio (2-2) fuori casa nella sfida romana con l’United Pomezia.

«Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto un ottimo risultato fuori casa e lo ha fatto rimontando da un doppio svantaggio, quindi vuol dire che è riuscita a portare a casa un risultato prezioso, senza dimenticare che le squadre sarde anche e soprattutto in casa riescono sempre a dare quel qualcosa in più – ammonisce mister Serpietri – sarà una trasferta difficile, contro una formazione ostica e che non mollerà mai: dovremo prendere questa partita con le molle ma sappiamo che dovremo fare il maggior numero di vittorie possibile, per questo andremo in Sardegna provando a prenderci la vittoria perché la società ce lo richiede ma sappiamo che non sarà affatto facile. Dai miei ragazzi mi aspetto la massima attenzione, specie quando si creeranno alcune condizioni su cui stiamo lavorando per provare a colpire i loro punti deboli».