Conit Cisterna, derby col Frosinone: caccia al ritorno alla vittoria in Serie A2

Cresce l’attesa per il derby laziale che domani, sabato alle ore 18:00, vedrà il Conit Cisterna ospitare l’Amb Frosinone al Palazzetto dello Sport di Viale delle Province, in una gara valida per la settima giornata del campionato di futsal Serie A2, Girone C.

La squadra cisternese, guidata dai presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino, occupa attualmente il quarto posto in classifica con 11 punti ed è una delle due formazioni imbattute del girone insieme al Sulmona. Con 29 gol segnati e 18 subiti, il Conit arriva da due pareggi consecutivi, il 3-3 casalingo contro il Cioli Ariccia e il 4-4 sul difficile campo di Sulmona.

Dall’altra parte, il Frosinone si trova in nona posizione con tre punti, frutto di una sola vittoria e quattro sconfitte. I ciociari sono reduci dal ko di misura contro il Città di Anzio (5-4), ma mister Claudio Giuliani avverte i suoi: “La classifica del Frosinone è bugiarda”.

L’ultima sfida tra le due squadre, giocata mercoledì scorso in Coppa della Divisione con le formazioni Under 23, si è conclusa con la vittoria del Frosinone per 7-3, lasciando il Conit Cisterna al terzo posto nel girone di qualificazione.

Ora, però, l’attenzione è tutta sul campionato: il Conit Cisterna vuole tornare a vincere per confermarsi tra le protagoniste del Girone C e mantenere intatto il proprio status di imbattuta.