Conit Cisterna, domani a Sulmona il ritorno playoff

Un’intera sfida per guadagnare il passaggio del turno. Il Conit Cisterna è atteso domani dal match di ritorno contro il Sulmona, valido per la fase playoff di Serie A2 di futsal maschile. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 16:00 sul campo abruzzese dove la squadra guidata da mister Claudio Giuliani partirà con un buon margine di vantaggio, grazie al 5-2 conquistato nella gara d’andata lo scorso 27 aprile al Palazzetto dello Sport di Viale delle Province. È stata una prestazione brillante, impreziosita dalla tripletta di Bernardini, ha permesso ai pontini di ipotecare una parte importante della qualificazione.

“Stiamo preparando nei minimi dettagli ogni situazione della gara, ci stiamo preparando a ogni evenienza e tante situazioni tattiche, sia individuali sia collettive, sono consolidate – chiarisce mister Claudio Giuliani – il discorso di qualificazione è ancora aperto e servirà un’altra prestazione come fatto all’andata, resta qualche rammarico perché potevamo mettere qualche gol in più, ma sappiamo che i play-off sono questi. Dobbiamo rispettare il Sulmona ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e con massima fiducia ci andiamo a giocare questa sfida. Sarà una partita ostica perché ovviamente loro proveranno a ribaltare il risultato, con le loro individualità importanti con Marlon e Nicolodi, all’andata hanno giocato senza Santoro, un giocatore con caratteristiche importanti e che può spostare molto peso offensivo. Se il divario rimarrà alto sfrutteranno il portiere di movimento, un’arma che utilizzano molto e sarà una partita dura”.

Sul campo del Sulmona serviranno attenzione, determinazione e concentrazione, soprattutto per gestire al meglio la differenza reti in caso di sconfitta. La formazione di casa cercherà sicuramente di ribaltare il punteggio spinta dal proprio pubblico, e i ragazzi del Conit dovranno essere pronti a lottare su ogni pallone per difendere il vantaggio maturato.

Appuntamento quindi per le ore 16:00 a Sulmona, per un match che vale una stagione. La società ha anche messo a disposizione un autobus gratuito per chi vorrà seguire la partita a Sulmona: la partenza è prevista alle ore 10:00 dall’area antistante il palazzetto dello sport di viale delle Province. Per info e prenotazioni 3517991210.