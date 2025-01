Conit Cisterna, goleada all’Anzio e secondo posto

Nella dodicesima giornata del campionato di futsal di Serie A2, il Conit Cisterna ha superato nettamente il Città di Anzio con un perentorio 6-1 davanti al pubblico del palazzetto di viale delle Province. La settima vittoria stagionale consente ai pontini di raggiungere il secondo posto in classifica con 23 punti, a pari merito con Junior Domitia e Sulmona, alle spalle della capolista Italpol (30 punti).

La partita si è decisa già nel primo tempo quando Rejala, Rosati e una doppietta di Fontanella hanno portato i padroni di casa sul 4-0. Nonostante un avvio di ripresa combattuto, il Conit ha consolidato il vantaggio con altre due reti, tra cui il sigillo finale sempre di Rejala, servito da un incontenibile Fontanella. Da segnalare l’esordio del giovane portiere Mattia Iazzetta, classe 2006, che ha sostituito un ottimo Malafronte, protagonista di numerosi interventi decisivi. Nel finale arriva anche il gol della bandiera per il Città di Anzio, siglato da Arredondo, che non macchia la straripante prestazione della formazione pontina.

Con 58 gol realizzati, il Conit si impone come miglior attacco del girone C. 36 invece le reti subite, che confermano la squadra di mister Giuliani anche come una delle migliori difese.