Conit Cisterna, in casa dello Junior Domitia per la prima di Coppa Italia

Domani il Conit Cisterna sarà impegnato con lo Junior Domitia nel match valido per il primo turno della Coppa Italia. Sarà un mercoledì ad alta intensità per la squadra di mister Claudio Giuliani, impegnata in una gara secca a eliminazione diretta: il fischio d’inizio è in programma alle ore 19:00 e sarà una sfida che mette di fronte due formazioni che lottano per le zone alte della classifica del girone C del campionato di serie A2 di futsal.

Le due squadre si sono affrontate per due volte nella regular season e, nella doppia sfida, regna l’equilibrio con un successo per parte. Il 26 ottobre scorso, al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna di Latina, il Conit Cisterna s’impose con un netto 8-4 frutto della tripletta di Richard Rejala, della doppietta di Simone De Simoni, oltre ai gol di Christian Stasino, Luca Campioni ed Enrico Rosati mentre per la formazione campana andarono a segno Fred con una doppietta, Luigi De Lucia e un autogol. Nel match di ritorno in campionato, giocato il primo febbraio scorso, fu la squadra casertana a imporsi per 5-3 con due gol di Vincenzo Milucci, e quelli di Mario Imparato, Nicola Canonico e Luca De Simone. Per il Conit doppietta di Facundo Fontanella e gol di Francesco Baiocco.

Sia Conit Cisterna sia Junior Domitia arrivano da due battute d’arresto in campionato: i pontini per mano dell’History Roma 3Z (4-5 all’ultimo respiro) mentre i campani sono stati sconfitti dall’Eur (5-3). Dopo il turno di Coppa Italia il Conit sarà impegnato ad Ariccia con il Cioli, nel match in programma sabato prossimo alle 15:30, mentre lo Junior Domitia sarà a Roma con l’History.