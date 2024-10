Conit Cisterna pronto all’esordio casalingo in A2: pontini contro Castel Volturno

Il Conit Cisterna è pronto per l’esordio in casa nel campionato di Serie A2 di futsal, con l’appuntamento fissato per domani alle 18:00 contro il Futsal Celano. La squadra dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino è reduce da una convincente vittoria nella prima giornata, avendo superato il Città di Anzio con un netto 3-7 in trasferta. Ora, i pontini mirano a continuare la loro striscia positiva e incrementare il bottino nella classifica del girone C. Dopo la partita di domani, il Conit Cisterna giocherà nuovamente in casa nella terza giornata contro il Castel Volturno, un’opportunità per consolidare ulteriormente la posizione in campionato.

Mister Claudio Giuliani si è detto soddisfatto della preparazione della squadra e ha commentato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: «Ci siamo allenati molto bene, prima della partita è prevista la rifinitura perché per noi è fondamentale non sbagliare. La concentrazione deve essere al massimo, dobbiamo essere pronti a tutto. Arriviamo da una vittoria alla prima giornata e sono soddisfatto, l’approccio è stato perfetto anche se nella seconda parte del match abbiamo concesso un po’ troppo. Ne ho già parlato con i ragazzi, abbiamo analizzato tutto con serenità e sappiamo che vogliamo migliorare».

La vittoria contro l’Anzio ha dato una buona spinta alla squadra, che spera di poter replicare il successo anche contro il Celano. La prestazione è stata significativa anche per il mister, che ha affrontato la sua ex squadra, riconoscendo la competitività dell’Anzio e sottolineando l’importanza dei tre punti conquistati.