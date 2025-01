Conit Cisterna, un Bacoli in più per la sfida allo Sporting Hornets

Il Conit Cisterna è pronto a scendere in campo per l’undicesima giornata in programma sabato contro lo Sporting Hornets. Torna il campionato di futsal maschile di serie A2 e la formazione allenata da coach Claudio Giuliani si prepara alla sfida contro la formazione romana che attualmente occupa la sesta posizione della classifica del girone C con 14 punti. I presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino hanno messo a disposizione del tecnico una nuova freccia, si tratta di Yuri Bacoli, ultimo/laterale classe 1992 nato a Latina che già da giorni si allena con la formazione pontina.

“Ho la consapevolezza di essere entrato in un gruppo molto forte, così come lo staff tecnico che è di qualità, in un gruppo che ha già dimostrato la propria forza nel girone d’andata e ovviamente l’obiettivo è quello di dare il mio contributo dando il massimo per raggiungere gli obiettivi della società – racconta Yuri Bacoli, che ha già svolto molti allenamenti con i nuovi compagni di squadra – Il progetto del Club visto da dentro mi piace molto, questa società ha fatto un percorso che da fuori avevo già seguito con interesse ma se devo essere sincero non avevo mai pensato a una collaborazione di questo tipo anche in considerazione del fatto che ho trascorso quattro anni in Veneto ma ero comunque incuriosito di questa realtà Conit Cisterna”.

Bacoli sarà già a disposizione di coach Giuliani per la prossima partita di campionato. “Cosa posso offrire? Già dai primi allenamenti ho notato quanta gamba, quanta corsa e quanta intensità c’è qui, ci sono giocatori con caratteristiche importanti che hanno molto spunto – aggiunge Bacoli – So che la società si aspetta molto da me, dal mio supporto a livello tattico, a livello di lettura in alcune situazioni di gioco offrendo anche la mia esperienza”.