Quattro consiglieri eletti nella lista più eletta al termine delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Latina. Tra conferme e novità rappresenteranno Fratelli d’Italia Renzo Scalco, Luigi Vocella, Pierluigi Torelli e Luca Caringi.

“Domenica sera abbiamo ottenuto per la terza volta, in quattro elezioni, un consigliere provinciale di Fratelli d’Italia a dimostrazione del fatto che siamo, da sempre, una vera realtà umana e politica”, ha dichiarato Fabio Minutillo, coordinatore di FdI Terracina. “L’elezione di Luca è dimostrazione che passano gli anni, le amministrazioni e anche le persone a volte, ma la forza del gruppo è solida perché parte da un principio umano di gruppo. Solo con la compattezza terracinese siamo riusciti a tenere testa a chi ci aveva dato per spacciati ma che, anche questa volta, ha dovuto fare i conti con una falange”.

E’ tornato in Provincia dopo 10 anni Renzo Scalco, consigliere comunale di Latina: “Porto la mia esperienza di lungo corso, ma anche tanta voglia di fare per dare risposte alle istanze che provengono dai territori. Con il centrodestra unito e la filiera di governo che caratterizza questo contesto storico, possiamo davvero fare tanto”, ha commentato Scalco. “Mi auguro solo che questa sia stata l’ultima elezione che non ha visto coinvolti i cittadini”.

Scalco ha ringraziato la dirigenza del partito per aver sostenuto la sua candidatura e ha espresso gratitudine verso i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Latina per il loro sostegno. “Era un risultato auspicabile, ma mai scontato in politica”, ha aggiunto. “Sono stati anni che mi hanno formato tanto politicamente, permettendomi di collaborare con personaggi di spicco, che purtroppo oggi non sono più tra noi”.

“Credo che ci siano i numeri per rendere l’attività della Provincia performante”, ha concluso Scalco.

“Una Provincia che deve guardare, ovviamente, a tutto il territorio. Per questo mi impegnerò in prima persona, ma credo sia una volontà comune di tutti gli eletti di Fratelli d’Italia, per portare nell’assise provinciale anche le istanze di quei Comuni, penso ad esempio ad Aprilia, che non sono rappresentati.”

Le nomine di Luca Caringi e Renzo Scalco come consiglieri provinciali sono viste come un rafforzamento della presenza e dell’impegno del partito nel panorama politico locale, con l’obiettivo di rappresentare e rispondere alle esigenze delle comunità.