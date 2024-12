Consiglio Comunale di Sermoneta: Discussione sul Bilancio di Previsione 2025-2027

Domani, il Consiglio Comunale di Sermoneta si riunirà alle 18 in aula consiliare per discutere il bilancio di previsione 2025-2027. Dopo le comunicazioni del sindaco e l’approvazione dei verbali, si parlerà del programma triennale dei Lavori Pubblici, l’elenco annuale dei lavori per il 2025 e il programma triennale beni e servizi.

L’assemblea esaminerà anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale, il Documento Unico di Programmazione, e la verifica delle aree destinate a residenza e attività produttive. Seguiranno discussioni sul regolamento delle entrate, l’addizionale comunale Irpef e le aliquote Imu. Infine, si approverà il bilancio di previsione e la revisione delle partecipazioni societarie del Comune.