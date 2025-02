Consiglio Comunale disertato, Celentano: “Comportamento immotivato”

Arrivano le dichiarazioni del sindaco Matilde Celentano riguardo la diserzione del Consiglio Comunale odierno a Latina da parte di una buona fetta della maggioranza. La cosa ha reso impossibile lo svolgimento della seduta che all’ordine del giorno avrebbe visto, tra le altre cose, affrontare la questione relativa ad ABC:

“Con sorpresa e rammarico ho preso atto dell’assenza dei gruppi consiliari di Forza Italia e Lega, che fanno parte della coalizione che mi sostiene, durante la seduta odierna del Consiglio comunale. Questo comportamento, che a me risulta ad oggi immotivato, ha impedito la costituzione del numero legale, con la conseguente impossibilità di svolgere i lavori.

Da sempre mi sono impegnata a essere un sindaco inclusivo, aperto al dialogo e al confronto costruttivo. Il dibattito in maggioranza sul futuro di Abc è stato affrontato in più riunioni, comprese quelle con i capigruppo. E’ un percorso che non si è ancora concluso, attualmente in itinere. Proprio la consapevolezza delle complessità del servizio di igiene urbana, della tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro, delle necessità di migliorare il servizio e di ridurre le tariffe, sono stati gli elementi che hanno indotto l’amministrazione a percorrere una fase di studio che approfondisca e chiarisca queste complesse problematiche.

Non è, e non potrebbe mai essere, certamente qualcosa di precostituito, ma dovrà essere necessariamente il risultato del confronto tra tutte le forze politiche, non solo di maggioranza, ma di tutte quelle presenti in Coniglio comunale.

Il nostro stile di amministrazione è sempre stato quello di affrontare le criticità attraverso un trasparente e leale confronto al quale sicuramente non giova, come non giova alla città, il mancato svolgimento dei lavori consiliari.

Mi auguro che quanto accaduto oggi sia frutto di un approccio estemporaneo e che comunque situazioni simili non si ripetano. Auspico, infatti, che ogni gruppo consiliare, nel rispetto delle proprie responsabilità e del mandato conferitogli dagli elettori sulla base del programma sindacale condiviso, continui a collaborare con la stessa dedizione per il bene della nostra comunità.

In qualità di Sindaco, farò i dovuti passaggi con i vertici regionali dei partiti coinvolti per comprendere le motivazioni di quanto accaduto e per garantire che l’attività amministrativa possa proseguire senza ulteriori interruzioni e nel rispetto della dignità del mandato conferitomi dai cittadini”.