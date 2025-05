Consiglio fomia, ok del Pronto Soccorso del Dono Svizzero

Il Consiglio Comunale di Formia, convocato per giovedì 15 maggio alle 17.30 presso la Sala Ribaud del Palazzo Comunale, discuterà tra i punti all’ordine del giorno la richiesta di permesso di costruire in deroga al PRG per l’ampliamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Dono Svizzero. L’intervento, richiesto dall’ASL e previsto in corrispondenza dell’attuale camera calda, mira a migliorare la funzionalità degli spazi e la gestione dei flussi di personale e pazienti, offrendo ambienti più adeguati e accoglienti. Si tratta dell’ultima fase di un piano di ristrutturazione che ha già coinvolto l’intero reparto di emergenza dell’ospedale.

Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento dei servizi sanitari locali, ricordando come l’iter per l’ampliamento, avviato dall’ASL nel 2019, si fosse arenato e sia stato sbloccato grazie a una collaborazione tra Comune, ASL e Regione Lazio, portando all’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso nell’agosto scorso. “Non appena ricevuta la richiesta dall’ASL, ho subito attivato gli uffici tecnici: ora la deroga al PRG arriva in Consiglio comunale. Auspico un voto unanime, perché sulla sanità servono fatti concreti e non polemiche”, ha dichiarato Taddeo

Il sindaco ha inoltre ringraziato i vertici dell’ASL per gli investimenti già realizzati presso il presidio di Formia: oltre al nuovo Pronto Soccorso, sono stati completati una nuova Sala Tac (288.540 euro), una sala di Elettrofisiologia (161.780 euro) e l’implementazione della sala Emodinamica (731.701 euro), oltre alla ristrutturazione del reparto di Medicina d’urgenza (162.000 euro). “Tutti interventi finalizzati a potenziare il nostro ospedale. Confermo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare per migliorare i servizi sanitari sul territorio”, ha concluso il sindaco

.