Consiglio provinciale, mozione unanime per lo stato di calamità

Si è svolto il Consiglio provinciale convocato dal Presidente Gerardo Stefanelli per approvare il Bilancio Consolidato 2021. I consiglieri provinciali, in uno dei punti principali all’ordine del giorno, hanno approvato all’unanimità la Mozione Stato di Emergenza e Calamità Naturale Comuni Pontini. Vicinanza e piena solidarietà ai cittadini di Formia, Itri, Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo e Pontinia colpiti dai recenti eventi climatici che oltre a distruggere un vasto territorio, ha causato gravissimi danni alle infrastrutture ed alla economia pontina già segnata dalla pandemia e dai rincari di gas ed energia elettrica.

Approvato inoltre, con l’astensione di FdI, lo schema di contratto di servizio 2022-2027 della Latina Formazione srl di competenza al 100% dell’Ente di Via Costa. Riacquisito, poi, con l’astensione di FdI, al patrimonio stradale provinciale del tratto compreso il km 0+00 e il km 2+200 della S.P. Diversivo Acquachiara, fra il ponte Selce e la rotonda con viale Piemonte nel territorio di Fondi. Dagli interventi è stato sottolineato l’importanza della messa in sicurezza della strada in quanto pericolosa e teatro negli anni di incidenti mortali. Il Presidente Stefanelli, ha annunciato che per venire incontro ai piccoli comuni, tramite avviso pubblico, assegnerà un contributo finanziario affinché i comuni potranno mettere in sicurezza quelle strade comunali in raccordo con quelle provinciali. Approvate all’unanimità le linee di indirizzo che disciplinano l’affidamento del servizio di ristoro all’interno degli istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Latina.