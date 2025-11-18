Consorzio di Bonifica e Comune di Fondi insieme per rimuovere i rifiuti dai canali

Il Comune di Fondi e il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest hanno unito le forze per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Gli operatori si sono concentrati nel reticolo di canali che attraversa le campagne della piazza di Fondi, dove sono stati smaltiti illecitamente materiali di scarto, plastica vetro, metalli, rifiuti organici, scarti industriali o edilizi.

Sono stati messi in atto una serie di interventi straordinari che ha portato alla rimozione del materiale, rinvenuto in diversi tratti della rete idraulica del territorio comunale, tra cui:

Controfosso in destra del Canale Acquachiara;

Controfosso sull’argine del Lago di Fondi, in località Goffa;

Controfosso in sinistra del Canale San Magno.

Nello specifico sono stati rimossi materassi, ferraglie, copertoni, sedili di auto, pneumatici di trattori, bidoni di plastica, mastelli e cassette per piante e interi sacchi di immondizia.

“Purtroppo – dichiara il presidente Conti – questo malcostume denota una scarsa coscienza ambientale e ne ignora le conseguenze. Infatti , tralasciando le ovvie implicazioni di carattere ecologico e ambientale, è opportuno segnalare che il materiale trasportato presso gli impianti di sollevamento arreca danni alle strutture. Inoltre depositandosi in prossimità di ponti e restringimenti, in caso di eventi meteorici di un certo rilievo, può determinare esondazioni eallagamenti”.

Il Consorzio, pur non essendo l’ente preposto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, si è mobilitato tempestivamente unitamente al Comune di Fondi, mettendo a disposizione personale e mezzi per ripristinare le corrette condizioni di deflusso e tutelare l’ambiente circostante.