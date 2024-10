Consorzio Kiwi Pontino, Capitani: “Importante avere accanto le Istituzioni”

Alessandra Capitani, produttore e Presidente del Consorzio Kiwi Pontino, ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno delle istituzioni durante un incontro al Ministero degli Affari Esteri con i rappresentanti del governo e i vertici europei di Zespri, leader mondiale nella commercializzazione di kiwi:”In questi momenti di crisi del settore in cui è usuale imbattersi in impianti distrutti, secchi, impianti bruciati nel corso dell’estate che manifestano un depauperamento del nostro territorio, è importante vedere ed avere accanto le Istituzioni”.

“Ringrazio – continua Capitani – dunque l’europarlamentare On. Salvatore De Meo, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, on. Antonio Tajani ed il Sottosegretario Giorgio Silli che molto stanno facendo per i produttori italiani con attenzione ed interessamento verso questo settore veramente significativo del nostro territorio”.

La produzione di kiwi attende ora con trepidazione l’uscita del Piano di Sviluppo Regionale (PSR) per rilanciare il settore e avviare nuovi impianti.