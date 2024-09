Consulta dei Borghi, raggiunte le 700 firme: Ne servono mille

Il gruppo per “La Consulta dei Borghi” si è riunito per fare il punto sulla raccolta firme che ha superato quota 700 adesioni, grazie all’impegno ed alla presenza costante di tutti i membri, nei singoli Borghi di appartenenza per far partire quanto prima la consulta e iniziare a risolvere le problematiche dei singoli Borghi, tutelandoli come patrimonio storico della città. Le firme, possono permettere di portare a compimento questo progetto con uno scatto importante, cercando di arrivare a quota mille firme che permetterebbe di garantirne la piena operatività al fine di poter dare tutte le risposte alle domande dei cittadini. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti nel Comune Latina.\\

Verrà allestito un apposito punto di raccolta firme in Piazza del Popolo, per il “Palio dei Borghi” in programma Domenica 22 Settembre a Latina.

La gara podistica che vede sfidarsi i borghi di Latina organizzata dall’Osservatorio allo sport e al turismo sportivo con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina, arrivata alla sua V edizione, sarà un occasione importante per unire i borghi della città in un clima di inclusione e partecipazione.

Il rush finale della raccolta fime, vedrà dei points distribuiti nelle attività dei Borghi di Borgo Isonzo, Borgo Faiti, Borgo Grappa, Borgo S. Maria e Borgo Podgora oltre a quello in Piazza del Popolo il 22 Settembre.