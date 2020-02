“C’era la preoccupazione di una contaminazione di una forza politica interna alla coalizione che aveva guidato in maniera eccellente la città…” . Così questa mattina a Latina Silvano Moffa, intervenuto al Circolo Cittadino per spiegare il prima e il dopo del falso video di Striscia la notizia.

Moffa non ha bisogno di presentazioni, deputato fino al 2013, ha ricoperto prestigiosi incarichi nel corso della sua carriera politica di destra, primo fra tutti quello di Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A Latina è stato commissario della federazione provinciale di Alleanza nazionale nel periodo a cavallo delle gestioni di Vincenzo Zaccheo e Giuseppe Mochi. Un momento particolarmente delicato, perché si doveva scegliere il candidato sindaco del comune capoluogo. Moffa oggi ha detto che nel centrodestra c’era chi non voleva più Zaccheo sindaco, non voleva che fosse candidato per la seconda volta al governo di Latina.

Moffa ha parlato di un filo rosso che lega gli accadimenti del prima e del dopo il falso video di Striscia. Di seguito i passaggi essenziali della sua testimonianza.

