“Contattare con urgenza gli uffici Asl”, allarme per la nuova truffa via sms

Negli ultimi giorni diversi cittadini del Lazio stanno ricevendo messaggi che invitano a contattare con urgenza gli uffici della propria Azienda sanitaria locale. Nei messaggi viene indicato anche un numero da richiamare, l’89349475, presentato come canale ufficiale per presunte “comunicazioni che la riguardano”.

La Regione Lazio ha prontamente messo in guardia la popolazione, chiarendo che si tratta di un tentativo di truffa e raccomandando di non richiamare i numeri indicati nelle comunicazioni sospette. L’Amministrazione regionale invita inoltre i cittadini a non fornire dati personali o sensibili e a segnalare tempestivamente tali episodi alle autorità competenti.

Le comunicazioni ufficiali delle Asl del Servizio sanitario regionale, sottolinea la Regione, arrivano esclusivamente tramite numeri fissi con prefisso del Lazio oppure attraverso messaggi che riportano in modo chiaro i riferimenti istituzionali verificabili. Per controllare l’autenticità di eventuali comunicazioni, è possibile consultare il portale ufficiale del sistema sanitario regionale, www.salutelazio.it.