Conte annuncia una stretta sulle mascherine, fino a mille euro di multa. E dice: “Attenzione in famiglia”

Fino a mille euro di multa per chi non indossa la mascherina all’aperto. “Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa fase – ha detto poco fa in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte – Le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento”.

Oggi è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. “C’è una risalita della curva dei contagi”, e si evidenzia che quelli di tipo familiare sono i più diffusi. Conte ha perciò raccomandato di adottare “comportamenti adeguati anche in famiglia”: se riceviamo amici e parenti “stiamo attenti. Sono queste — ha sottolineato — le situazioni in cui più si diffonde il contagio”. Mantenere le distanze è la parola d’ordine, soprattutto dove ci sono anziani e persone fragili.