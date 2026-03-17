Continua il progetto “alla scoperta dei sentieri del Circeo”

Prosegue con entusiasmo il progetto “Alla Scoperta del Mito nei Sentieri della Maga Circe”, un’iniziativa finanziata dal Ministero del Turismo che, dallo scorso dicembre, punta a valorizzare uno dei territori più affascinanti del Lazio: il Parco Nazionale del Circeo, con particolare attenzione ai comuni di Sabaudia e San Felice Circeo.

L’obiettivo del progetto è chiaro: promuovere una fruizione sostenibile del territorio attraverso la riscoperta dei suoi sentieri, incentivando attività come trekking, escursioni e esperienze outdoor in un contesto paesaggistico unico, dove mare, foreste e promontori si fondono in scenari di straordinaria bellezza.

La fase inaugurale del progetto si è svolta tra il 30 gennaio e il 1° febbraio 2026, con una tre giorni che ha coinvolto attivamente cittadini, associazioni e visitatori. L’apertura ufficiale è stata segnata dall’inaugurazione del Villaggio del Made in Italy, punto di partenza simbolico delle attività.

Durante il fine settimana, il territorio si è trasformato in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto: sport, divulgazione e intrattenimento si sono alternati con attività come calcio, basket, atletica, ping pong e paddle, affiancati da iniziative dedicate alla scoperta ambientale.

Particolarmente significativa è stata l’attenzione all’inclusività e alla sostenibilità, con camminate metaboliche aperte a tutti, percorsi nei boschi, attività di plogging, escursioni naturalistiche e uscite in canoa. Le family walk hanno inoltre coinvolto famiglie e curiosi, creando momenti di condivisione e contatto diretto con la natura.

Dopo il successo del lancio, il progetto entra ora nel vivo con una nuova fase dedicata alla promozione dei sentieri, in particolare quelli che attraversano il Promontorio del Circeo e le aree più suggestive del parco.

Questi percorsi rappresentano un patrimonio prezioso: attraversano la macchia mediterranea, costeggiano falesie affacciate sul Mar Tirreno e si inoltrano in foreste planiziali, offrendo panorami spettacolari e un’esperienza immersiva nella natura.

L’intento è quello di incentivare un turismo lento e consapevole, capace di rispettare e valorizzare l’ambiente, favorendo al contempo la conoscenza del territorio.

Accanto alle attività promozionali, il progetto prevede anche una fase di raccolta dati e monitoraggio, fondamentale per valutare la partecipazione del pubblico e migliorare l’offerta nel tempo. Un lavoro strategico che mira a consolidare il percorso intrapreso e a rafforzare la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del Circeo.

Il progetto pone sotto i riflettori due delle località più iconiche della costa laziale. Sabaudia, con il suo lago, le dune e la foresta, si conferma meta ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. San Felice Circeo, invece, affascina con il suo borgo storico e il promontorio che domina il mare, luogo intriso di storia e suggestioni mitologiche.

Con l’arrivo della bella stagione, “Alla Scoperta del Mito nei Sentieri della Maga Circe” si prepara a entrare in una nuova fase di sviluppo, invitando turisti e residenti a vivere il territorio attraverso esperienze autentiche.

Un progetto che non si limita a promuovere il turismo, ma costruisce un legame profondo tra persone, natura e tradizione, contribuendo a raccontare – passo dopo passo – la bellezza senza tempo del Circeo.