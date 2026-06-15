Continuano i lavori di ristrutturazione all’IIS Marconi, stanziati altri 24mila euro

Continuano a ritmo serrato gli interventi di manutenzione straordinaria all’istituto scolastico “Guglielmo Marconi” di via Reno. La Provincia di Latina ha infatti disposto un nuovo affidamento per completare le opere di impermeabilizzazione che stanno interessando la palestra e l’aula magna del plesso.

I lavori, iniziati a marzo dopo una prima tranche avviata a febbraio, hanno l’obiettivo prioritario di eliminare le infiltrazioni d’acqua e restituire ad alunni e personale spazi sicuri e pienamente funzionali.

Durante il cantiere è emerso un problema non prevedibile nei sopralluoghi preliminari: il deterioramento delle superfici di supporto era molto più esteso del previsto. Per evitare un “lavoro a metà”, il Settore Edilizia Scolastica della Provincia ha redatto un progetto integrativo.

Con la determinazione dello scorso 11 giugno, i lavori di completamento sono stati affidati alla stessa ditta già operativa sul posto per un importo di circa 24.500 euro (IVA inclusa). Una mossa strategica che permetterà di non interrompere il cantiere e mantenere gli stessi prezzi e patti del contratto originario.

“La manutenzione e la sicurezza degli edifici scolastici sono una priorità assoluta, ha dichiarato il Presidente della Provincia, Federico Carnevale. Quando emergono criticità non prevedibili, il nostro dovere è intervenire con tempestività per risolverle in maniera definitiva. Con questo completamento garantiamo un risultato duraturo.”

Carnevale ha poi sottolineato l’efficacia della scelta amministrativa:

“Affidare le opere integrative alla medesima impresa ci consente di assicurare rapidità di esecuzione, contenimento dei costi e continuità. Scuole sicure ed efficienti significano migliori condizioni di studio e di lavoro per tutti.”